Quase 17 meses depois, o FC Porto vai ter público no Dragão num jogo da Liga: será frente ao Belenenses, na primeira jornada.



Num comunicado divulgado no site oficial, os dragões informam que os sócios que pretendam comprar ingressos devem ter concluído o processo de renumeração e regularizada a quota de junho de 2021.



Os sócios detentores de lugar anual no Dragão de forma ininterrupta entre as épocas 2010/11 e 2019/20 podem adquirir ingressos dia 1 de agosto. No dia seguinte, a venda de bilhetes será exclusiva para detentores de lugar anual de forma consecutiva entre as temporadas 2015/16 e 2019/20.



Nos dias 4 e 5 de agosto a venda será alargada aos restantes sócios do FC Porto caso ainda existam bilhetes. A 6 e 7 de agosto, a venda será alargada ao público em geral.

Refira-se que o valor dos ingressos varia entre os 15 e os 35 euros.