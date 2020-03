A conta inglesa do Benfica no Twitter decidiu brincar com uma publicação sobre vários bodes (ou cabras) a passear pelas ruas do País de Gales.



«Falso. Taarabt não saiu de casa», pode ler-se. O trocadilho é fácil de explicar.



Bode, em inglês, escreve-se Goat e essa expressão é utilizada regularmente para elogiar desempenhos extraordinários ou jogadores de nível mundial: GOAT é Greatest of All Time (o maior de sempre).

Fake. Taarabt didn't leave his house... https://t.co/GRN2xSWAH8 — SL Benfica (@slbenfica_en) March 31, 2020