Fábio Abreu vai ser jogador do Al Batin, equipa saudita treinada pelo português José Garrido. O negócio foi confirmado pelo Maisfutebol junto de fonte ligada ao processo.



Garrido subiu de divisão com o Al Batin e garantiu agora a contratação de um dos melhores marcadores da liga portuguesa. A transferência vai deixar, ao que sabemos, cerca de 2,5 milhões de euros nos cofres do Moreirense.



O internacional angolano tem 27 anos e fez 15 golos na temporada passada. No início da presente campanha manteve o nível e já tinha feito dois golos em três jogos dos cónegos.



Fábio chegou em 2011 a Portugal para o Marítimo B e mudou-se em 2017 para o Penafiel. Depois de 20 golos em dois anos no 25 de abril, o ponta-de-lança impôs-se finalmente na I Liga.



O próximo passo é a Arábia Saudita e o trabalho ao lado de José Garrido, um treinador português que está a fazer história com o Al Batin.



Do ponto de vista financeiro, o negócio era irrecusável para o Moreirense. No entanto, a saída de Fábio Abreu deixa o treinador Ricardo Soares apenas com duas opções para a posição-9: André Luís (22 golos no Desp. Chaves nos últimos dois anos) e Derik Lacerda (dois golos na Académica em 2019/20).