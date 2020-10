O Moreirense oficializou, em cima do fecho do mercado, a contratação de André Luís.



Em comunicado, os cónegos informam que o avançado chegou do Desp. Chaves e assinou por quatro épocas.



Em Trás-Os-Montes desde 2018, o jogador de 25 anos anotou 22 golos em 56 jogos. Além do emblema flaviense, André Luís conta com passagens por Figueirense, Grémio e Botafogo.