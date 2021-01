Está prestes a acontecer uma mudança de ares para Rúben Lameiras em Portugal e um regresso de Alexandre Guedes à I Liga. O extremo do Famalicão está a caminho do Vitória de Guimarães, enquanto o avançado é hipótese para reforçar o ataque dos famalicenses, apurou o Maisfutebol.

Rúben Lameiras treinou na manhã desta quinta-feira com o plantel às ordens de João Pedro Sousa, mas despediu-se já de algumas pessoas de dentro do clube. Pode agora conhecer o seu segundo clube no futebol português.

Em época e meia, Lameiras leva 42 jogos oficiais e seis golos apontados pelo Famalicão, depois de ter feito um percurso quase todo em Inglaterra, na formação do Tottenham e, depois, no Coventry City e no Plymouth Argyle. Passou ainda pelos suecos do Atvidabergs.

Para Famalicão seguirá Alexandre Guedes, que foi emprestado em 2020 ao Vegalta Sendai, do Japão, onde marcou cinco golos em 26 jogos realizados. O herói do Desportivo das Aves na final da Taça de Portugal ganha em 2018 prepara-se para deixar os minhotos, depois de ter feito formação no Sporting e de ter passado ainda pelos espanhóis do Reus.

À hora de publicação desta notícia, os contornos do negócio estão ainda por apurar.

Esta quinta-feira, o Vitória oficializou precisamente a renovação de um extremo já dos seus quadros, o inglês Marcus Edwards.