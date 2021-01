A Vitória de Guimarães anunciou o prolongamento do contrato com Marcus Edwards por mais uma temporada, até junho de 2024. O internacional sub-20 inglês fica também blindado por uma cláusula de rescisão de 50 milhões de euros.

Edwards está a cumprir a segunda temporada ao serviço do Vitória, tendo apontado 10 golos em 50 jogos.

Formado no Tottenham Hotspur, Edwards chegou a Guimarães após passagens pelo Norwich City e pelo Excelsior. O extremo de 22 anos é uma das grandes promessas da Liga Portuguesa e recentemente já despertou o interesse de alguns clubes da Premier League.

