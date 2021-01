Os futebolistas Bruno Moreira e Ewerton foram oficialmente apresentados como reforços do Portimonense ao final da manhã desta quinta-feira.

Bruno Moreira, avançado de 33 anos, chega do Rio Ave, numa transferência que o Maisfutebol já tinha noticiado. A equipa de Vila do Conde é precisamente a próxima adversária dos algarvios, esta sexta-feira, na 13.ª jornada da I Liga.

Já Ewerton, de 28 anos, é um regresso, por empréstimo do FC Porto, a um clube que já representou entre 2014 e 2018. Nos dois últimos anos, esteve no Urawa Reds, do Japão.

«Não pensei duas vezes, é um clube no qual me sinto em casa, tenho uma identificação grande e espero poder ajudar nos objetivos», disse Ewerton.

«Decidi vir para cá porque senti confiança das pessoas em que eu estivesse cá, isso num jogador é fundamental e só tenho que estar agradecido», referiu, por seu turno, Bruno Moreira.

Numa conferência de imprensa em que foram acompanhados do presidente da SAD, Rodiney Sampaio, o dirigente admitiu que pode haver mais novidades. O internacional japonês Keisuke Honda é um dos possíveis nomes em Portimão. «Para já, essas duas apresentações e mais para a frente vão ver o que dá para ajustar no plantel», respondeu Rodiney Sampaio.