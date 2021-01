Micael Sequeira vai treinar os uzbeques do Lokomotiv Tashkent. O técnico de 47 anos, que esta temporada estava como coordenador técnico no Sp. Braga, parte para uma nova aventura no estrangeiro.

Sequeira foi adjunto de Ruben Amorim, Custódio e Artur Jorge nos minhotos em 2019/2020, tendo feito parte da equipa que conquistou a Taça da Liga em janeiro do ano passado.

Em comunicado, na quarta-feira, o Sp. Braga fala em «acordo» para «a rescisão amigável da ligação entre as partes».

Sequeira tem um longo passado ligado aos escalões de formação do Sp. Braga e passou ainda pelo comando técnico do já extinto Atlético de Valdevez, pelo Desportivo das Aves, Trofense, Merelinense e Freamunde.