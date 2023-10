O treinador do Vitória de Guimarães, Álvaro Pacheco, garantiu este sábado uma equipa com «espírito de conquista» na visita ao Famalicão, para o duelo da 8.ª jornada da I Liga, que marca a sua estreia no comando técnico dos vimaranenses.

«O tempo foi curto, sabemos como queremos que a equipa jogue e o nosso ponto de evolução. Mais importante é o que fazemos no agora. Sem dúvida, o mais importante é a atitude, a ambição e o espírito de conquista. Isso vai ser o suporte da nossa ideia de jogo», realçou, na antevisão ao desafio marcado para as 15h30 de domingo.

Convencido de que treinar o clube de Guimarães é «uma oportunidade muito grande», para a sua carreira, o ex-técnico do Vizela e do Estoril realçou que os seus jogadores devem representar «os pilares do que é ser Vitória» antes de compreenderem os sistemas e as estratégias de jogo treinadas durante a semana, mas defendeu que os minhotos podem «fazer coisas muito bonitas ao longo da época».

«Temos muita coisa para conquistar e para ganhar. O Vitória vai fazer coisas muito bonitas ao longo da época, com futebol positivo e atrevido, no qual os adeptos se revejam. O grande foco, semana após semana, é ir evoluindo», disse, a propósito de uma equipa que já foi eliminada, em 2023/24, da Liga Conferência nas competições europeias e, a nível interno, da Taça da Liga.

Sobre o Famalicão, Álvaro Pacheco falou num «adversário forte» numa «onda positiva» e com «um futebol muito consolidado pelas ideias do seu treinador». «Vamos encontrar um adversário com ideias estruturadas e enraizadas. A equipa mais estável emocionalmente e equilibrada vai estar mais perto de conseguir vencer. Sinto a minha equipa muito focada», perspetivou, sem esclarecer se o Vitória se vai apresentar com um sistema tático 3x5x2, habitual nesta época, ou num outro, mas que já passou aos atletas algumas ideias «do caminho a percorrer», às quais se devem «agarrar e apaixonar».

O Vitória é sexto classificado com 13 pontos, visita o Famalicão, sétimo com 12. Artur Soares Dias é o árbitro do encontro que pode seguir, ao minuto, no Maisfutebol.