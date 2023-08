Sporting e Famalicão defrontam-se este domingo, às 20h30, em Alvalade, numa partida da terceira jornada da Liga. A partir do estádio dos leões, o Maisfutebol vai contar-lhe tudo AO MINUTO acerca do encontro.



Ruben Amorim apenas não pode contar com Jeremiah St. Juste, neerlandês que continua a recuperar de lesão. Por sua vez, João Pedro Sousa tem vários jogadores indisponíveis: Pablo cumpre castigo, Puma Rodríguez e Theo estão lesionados e Iván Jaime pediu para não competir enquanto não resolve o seu futuro.



Veja as equipas prováveis no onze associado ao artigo.