Marítimo e FC Porto defrontam-se esta segunda-feira, às 19h00, na Madeira e pode seguir o jogo AO MINUTO aqui.



Os insulares caíram para o último lugar da tabela já no decorrer desta 20.ª jornada e vão procurar deixar o lugar mais indesejado. Por sua vez, os dragões viram o Sp. Braga subir ao segundo lugar e vão tentar recuperar essa posição e, ao mesmo tempo, voltar a manter a diferença de dez para o líder Sporting antes do Clássico.



Pode ver as equipas prováveis de Marítimo e FC Porto na galeria associada.