O Conselho de Disciplina da Federação decidiu instaurar um processo disciplinar ao Benfica, na sequência da newsletter publicada pelo clube da Luz no site oficial: precisamente a newsletter em que pedia árbitros estrangeiros.

Recorde-se que, para além de solicitar a nomeação de árbitros internacionais para os jogos da luta pelo título, o Benfica também teceu duras críticas à arbitragem do clássico com o FC Porto.

Entre outras coisas, a newsletter dizia que «a verdade desportiva foi claramente desvirtuada com diversas decisões da equipa de arbitragem e do VAR com influência direta no jogo e no resultado».

A partir daí o Benfica elencou um por um os vários erros que considerava que a equipa de Artur Soares Dias tinha cometido no Dragão e terminava a pedir ao Conselho de Arbitragem árbitros estrangeiros.

Na sequência desta newsletter, a Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol apresentou uma denúncia junto do Conselho de Disciplina, que juntou a esta denúncia a própria análise feita da newsletter e decidiu abrir um processo disciplinar.

O referido processo já foi enviado para a Comissão de Instrutores, da Liga de Clubes, que irá agora fazer a necessária instrução do processo, antes de devolver o processo ao Conselho de Disciplina para ser tomada uma decisão.