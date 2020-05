O Sp. Braga está determinado em ajudar as pequenas e médias empresas do distrito que tenham sofrido com a pandemia da covid-19 e, através do seu programa de responsabilidade social, está a oferecer espaços publicitários nas várias plataformas de comunicação do clube.

Se és empresário ou comerciante no distrito de Braga e foste afetado pela pandemia, candidata-te a um espaço publicitário gratuito nos canais oficiais do clube até ao fim de 2020», lê-se no anúncio do clube nas redes sociais.

A seleção das empresas será feita por um júri composto por Rui Marques (Diretor Geral da Associação Comercial de Braga), João Rodrigues (Vereador CM Braga) e José Tinoco Marques, Provedor do Sócio. As candidaturas devem ser feitas até 31 de maio.