O Conselho de Arbitragem anunciou, esta quinta-feira, as equipas de arbitragem para os encontros da quarta jornada da Liga.

Depois de vencer o Clássico da última jornada, o FC Porto desloca-se à Vila do Conde, num jogo que será apitado por Tiago Martins. Já Sporting, regressa a Alvalade, diante do Chaves, com a arbitragem a ficar a cargo de André Narciso. O Benfica, que, nas próximos dias, joga duas jornadas, terá João Pinheiro a dirigir no Bessa e, na Luz, será Artur Soares Dias na partida diante o Paços de Ferreira.

Equipas de arbitragem:

Paços de Ferreira-Estoril

Árbitro: Carlos Macedo

Assistentes: Álvaro Mesquita e Tiago Leandro

4.º árbitro: Rui Costa

VAR: Fábio Melo

AVAR: Bruno Costa



Marítimo-Portimonense

Árbitro: Manuel Mota

Assistentes: Jorge Fernandes e Fábio Silva

4.º árbitro: Anzhony Rodrigues

VAR: Nuno Almeida

AVAR: André Campos



Boavista-Benfica

Árbitro: João Pinheiro

Assistentes: Bruno Jesus e André Dias

4.º árbitro: José Bessa

VAR: Luís Ferreira

AVAR: João Bessa Silva



Sporting-Chaves

Árbitro: André Narciso

Assistentes: Paulo Brás e Vasco Marques

4.º árbitro: José Rodrigues

VAR: Vasco Santos

AVAR: David Silva



Famalicão-Santa Clara

Árbitro: Fábio Veríssimo

Assistentes: Pedro Martins e Hugo Marques

4.º árbitro: Pedro Ramalho

VAR: Artur Soares Dias

AVAR: Paulo Soares



Arouca-Sp. Braga

Árbitro: Gustavo Correia

Assistentes: Tiago Costa e Inácio Pereira

4.º árbitro: Rui Lima

VAR: Hugo Miguel

AVAR: Ricardo Baixinho



Rio Ave-FC Porto

Árbitro: Tiago Martins

Assistentes: Hugo Ribeiro e Nélson Pereira

4.º árbitro: Bruno Vieira

VAR: Rui Costa

AVAR: Carlos Martins

V. Guimarães-Casa Pia

Árbitro: Hélder Malheiro

Assistentes: José Luzia e Hugo Coimbra

4.º árbitro: Diogo Rosa

VAR: Cláudio Pereira

AVAR: André Costa



Vizela-Gil Vicente

Árbitro: Manuel Oliveira

Assistentes: Carlos Campos e Hugo Santos

4.º árbitro: Pedro Ferreira

VAR: Bruno Esteves

AVAR: Catarina Campos

Equipa de arbitragem no jogo em atraso da 3.ª jornada

Benfica-Paços de Ferreira

Árbitro: Artur Soares Dias

Assistentes: Rui Licínio e Paulo Soares

4.º árbitro: João Gonçalves

VAR: Hélder Malheiro

AVAR: Hugo Coimbra