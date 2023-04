O Conselho de Arbitragem já tinha divulgado as equipas de arbitragem para os jogos de sexta-feira e sábado, relativos à 28.ª jornada da Liga, mas agora anunciou também os árbitros eleitos para os jogos de domingo e segunda-feira.

Assim, Rui Costa foi o eleito para a receção do Sp. Braga ao Gil Vicente, no domingo, enquanto Vítor Ferreira vai apitar na visita do Arouca a Alvalade no mesmo dia.

Os árbitros para os jogos de domingo e segunda-feira:

Rio Ave-Casa Pia, domingo (15h30)

Árbitro: Miguel Nogueira

Assistentes: Rui Cidade e Luís Costa

4.º árbitro: Márcio Torres

VAR: Carlos Macedo

AVAR: Jorge Fernandes

Sp. Braga-Gil Vicente, domingo (18h00)

Árbitro: Rui Costa

Assistentes: João Bessa Silva e Carlos Martins

4.º árbitro: Carlos Teixeira

VAR: Rui Oliveira

AVAR: André Costa

Sporting-Arouca, domingo (20h30)

Árbitro: Vítor Ferreira

Assistentes: Nuno Manso e Nélson Cunha

4.º árbitro: Pedro Ramalho

VAR: Tiago Martins

AVAR: Rui Teixeira

FC Vizela-Boavista FC, segunda-feira (20h15)

Árbitro: Hélder Carvalho

Assistentes: Hugo Ribeiro e Francisco Pereira

4.º árbitro: David Silva

VAR: Luís Ferreira

AVAR: Manuel Mota