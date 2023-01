A FIGURA: Oday Dabbagh

O avançado palestino apontou um bis e até podia ter feito mais golos, caso Nakamura não estivesse inspirado. Revelou pormenores técnicos fantásticos, conseguiu ultrapassar facilmente no drible os defesas algarvios e definiu de forma irrepreensível. Somou o sexto golo na Liga, o nono em todas as competições (16 jogos). Não fala português mas nem precisa, pois dá todas as respostas em campo.

O MOMENTO: Seck vê o segundo cartão amarelo, 65m

O Arouca já era dono e senhor do jogo, mas quando o lateral-esquerdo viu o segundo cartão amarelo e foi expulso, após uma mão na bola, os anfitriões ficaram completamente à vontade e foi ainda maior o desnorte da equipa do Portimonense.

OUTROS DESTAQUES

Alan Ruiz

Quem o viu no Sporting, talvez nunca esperasse que anos depois estaria neste patamar a esta altura. Sem a condição física de outrora, mantém toda a qualidade técnica e, em certos momentos, continua a espalhar classe. «Chapéu» fantástico no 2-0 e uma série de passes e conduções de bola importantes.

Arsénio

Foi chamado ao onze para substituir David Simão e esteve em excelente plano. Forte nas bolas paradas e até na pressão, foi decisivo com uma assistência para Alan Ruiz após recuperar em zona adiantada.

Benji Michel

O reforço de inverno entrou muito bem e determinado em dar dores de cabeça a Armando Evangelista. Com a sua velocidade, apareceu na esquerda aos 79m, cortou para dentro e disparou colocado para o 4-0. Talvez espreite um lugar no onze em breve.

Nakamura

O erro no 2-0 não apaga a fantástica exibição que protagonizou. Defendeu várias tentativas dos arouquenses e foi o culpado pelo resultado não apresentar outros números.