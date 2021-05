Augusto Gama, treinador interino do Rio Ave, em declarações à Sport TV, depois de consumada a despromoção à II Liga, com a segunda derrota no play-off com o Arouca (0-2):

[Faltou chegar ao golo?]

- É uma realidade, foi uma realidade ao longo da época, fomos sempre uma equipa com dificuldades em fazer golos. Hoje mais uma vez, no jogo em que precisávamos fazer golos, não conseguimos fazer. A equipa acabou depois por acusar o golo do Arouca, num ressalto acabaram por ser felizes no golo. Depois tentámos tudo para fazer golos e diminuir a diferença, mas não foi possível. Estamos tristes.

Tal como Armando Evangelista, Augusto Gama também acabou por deixar a zona de entrevistas rápidas sem conseguir conter as lágrimas.