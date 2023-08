Declarações de Daniel Ramos, treinador do Arouca, na sala de imprensa do Estádio do Vizela, após o empate (2-2) frente ao Vizela em jogo da 2.ª jornada da Liga:

«Parece sina. Estamos segunda jornada, pelo meio competições europeias, e a jogar com menos um, neste jogo ainda mais cedo. Mas, a equipa soube estar muito bem na adversidade e no 4x4x1 que deixámos ficar em campo, com um lateral a central e um extremo a lateral, acho que a equipa teve um trabalho meritório, conseguiu disfarçar com jogadoras bem conseguidas. Isso satisfaz-me muito enquanto treinador. Chegámos ao empate com mérito, na segunda parte percebemos que íamos levar com mais desgaste, depois da viagem de quinta-feira, precisávamos de ficar mais sólidos a nível defensivo. Penso que a equipa na segunda parte fez uma boa prestação. Aparece a expulsão e aí percebemos que podemos vencer o jogo, tentámos procurar os espaços certos, com paciência, fomos criando um pouco mais de caudal e chagámos ao 1-2. Acreditávamos em vencer, mas o jogo tem 90 e tal minutos, mas não foi possível. Temos de aceitar o empate, os meus jogadores estão de parabéns pela forma como responderam à adversidade, como souberam perceber o jogo. Faltou um bocadinho para vencermos perante um Vizela a tentar».

[Cristo González] «Não foi só ele em destaque, o Mujica também e o Jason. Tentamos ir buscar jogadores com irreverência para a frente, que são os jogadores que eu gosto, com criatividade. Era um jogador que conhecia, tentei trazê-lo antes, felizmente consegui trazer a agora e está a ser uma agradável surpresa, mas valorizo ainda mais o coletivo. Hoje tivemos vários jogadores em grande destaque».