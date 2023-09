Daniel Ramos, treinador do Arouca, em declarações na sala de imprensa do Estádio Municipal de Arouca, após a derrota por 1-0 frente ao Casa Pia, numa partida da quinta jornada da Liga:



«Parabéns ao Casa Pia, que venceu. A meu ver, foi um bocadinho melhor que nós, principalmente na serenidade que era preciso na criação de oportunidades e isso faz toda a diferença. Um jogo equilibrado, competitivo, equipas muitas vezes encaixadas pelos sistemas táticos utilizados, ambas com dificuldade na criação de desequilíbrios quando o adversário estava organizado e as situações a acontecerem na maioria em situações de perdas de bola, contra-ataques.

Também tivemos as nossas ocasiões, mas acabámos por tomar más decisões e não escolher a melhor forma de criar oportunidades e sermos mais acutilantes perto da baliza. Foi isso que basicamente aconteceu no jogo, períodos em que uma equipa esteve mais por cima, noutros outra, sem grandes oportunidades, mais para eles e acabaram por fazer golo nos descontos.

[...] Tivemos problemas com os nossos dois laterais, o Esgaio e o Quaresma, e isso retirou-nos possibilidade de refrescar um setor que, da forma como jogamos, sofre muito desgaste, foi o que foi. O que nos pesou foi a falta de soluções, eu gosto de ter soluções de trocas, faltou alguma frescura para sermos mais competentes.»