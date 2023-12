Daniel Sousa defendeu que a goleada do Arouca ao Boavista foi «o mínimo» e pediu continuidade à equipa na receção ao Rio Ave, na 13.ª jornada da Liga. O técnico não se mostrou surpreendido pelo arranque promissor ao serviço dos lobos e considerou que o desafio passa por manter a fasquia.



«Não me surpreendeu porque a qualidade dos jogadores é óbvia, que eles conseguem colocar quando as coisas estão todas ligadas. Mas queremos dar continuidade às coisas boas, melhorar alguns aspetos e dar consistência. É isso o que nós queremos: consistência e continuidade, para que deixe de ser só naquele jogo em particular. Nós até, internamente, assumimos aquilo como o 'standard' mínimo. A nossa exigência tem de ser aquela», começou por dizer, em conferência de imprensa.



O Arouca vai defrontar os vila-condenses, que têm dez pontos na Liga e que não perdem há três jogos. Mais do que o momento do oponente nesta ronda, Daniel Sousa destacou o trabalho que Freire tem desenvolvido.

«É talvez o melhor momento do Rio Ave na época, mas apenas numa análise exclusiva dos resultados. Se analisarmos os jogos que eles fizeram, jogos muito importantes contra o Sporting de Braga e o FC Porto, o resultado ficou apenas definido quase no final. Há ali um jogo e uma organização de jogo muito interessante, em relação ao que eles conseguem fazer mesmo quando os resultados não estavam a aparecer», explicou.

Ainda que a vitória na jornada anterior diante do Boavista, tenha aberto boas perspetivas, o técnico do Arouca recusou assumir o favoritismo, lembrando que a equipa ocupa o último lugar.

«Se fosse para definir favoritos, tem de ser pela tabela classificativa e, neste momento, estamos no último lugar. Agora, há um crescendo de atitude e motivação que queremos continuar, mas o treinador do Rio Ave dirá da mesma forma, porque também vem de um contínuo de exibições e resultados que lhes interessa manter», lembrou.

Bogdan Milovanov, Mateus Quaresma, Rafael Fernandes e Pedro Moreira são ausências confirmadas para a partida, em que Weverson deverá regressar de lesão para as opções de Daniel Sousa, face às baixas nas laterais da defesa.

O Arouca-Rio Ave está agendado para as 18h00 deste domingo.