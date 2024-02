Na antevisão ao duelo da 20.ª jornada com o Portimonense, Daniel Sousa mostrou-se satisfeito com Robson Bambu e Uladzislau Marozau, reforços do Arouca no mercado de inverno que já estão aptos para defrontar os algarvios.

Além destas duas entradas, o último dia de janeiro registou ainda as saídas de Rafael Fernandes e André Bukia.

«Estes mercados são para fazer reajustes, por vezes decisões estratégicas sobre o futuro do clube. Essas decisões ultrapassam também as necessidades imediatas, mas quem vem está para acrescentar. Depois, há situações em que chegam ofertas irrecusáveis e as coisas têm de estar precavidas. Continuo satisfeito com o plantel, só não com as lesões», afirmou Daniel Sousa em conferência de imprensa.

Bambu, defesa-central que chegou do Nice, é «muito bom jogador», segundo o técnico. «Está adaptado ao futebol europeu, fala a língua, há todo um conjunto de características além da técnica. Havia características de jogo que nos interessavam, fizemos o nosso “trabalho de casa”, seguíamos o jogador há algum tempo.»

Quanto ao avançado Uladzislau Marozau, oriundo do campeão bielorrusso Dínamo de Minsk, destacou o empenho do jogador.

«Tem qualidades bastante interessantes dentro de área e a atacar o espaço. É um jovem que gosta muito de trabalhar, de querer aprender e saber mais. Inclusivamente, já começou a falar algumas palavras de português. Tudo isso revela uma vontade muito grande de se tornar uma opção», vincou.

O Arouca vem de uma goleada por 5-0 ao Vizela, naquela que foi a maior vitória da equipa na Liga. Ainda assim, Daniel Sousa focou na necessidade de manter a «concentração e a humildade», até porque o Portimonense também venceu na última jornada (4-1 ao Boavista).

«Tivemos um bom resultado, mas também o Portimonense teve um excelente. É sempre um sinal de que estão bem e que vai ser difícil. São uma equipa bastante competente num registo diferente do nosso. Vai ser complicado, não só pela viagem, mas também por aquilo que impõem no jogo, com dinâmicas difíceis de controlar», frisou.

Além do suspenso Javi Montero, também Hamache, Quaresma, Vitinho e Galovic falham o jogo, mas por lesão.

O Arouca visita o Portimonense, a partir das 15h30 de sábado, no jogo que marca o arranque da jornada 20 da Liga. Siga a partida AO MINUTO no Maisfutebol.