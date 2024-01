O avançado Uladzislau Marozau é reforço do Arouca, chegando a título definitivo do Dínamo Minsk, informou esta segunda-feira o clube português.

«O FC Arouca comunica que chegou a acordo com o Dínamo Minsk para a transferência definitiva do jogador Uladzislau Marozau», refere o Arouca.

Marozau, de 23 anos, é internacional pela seleção principal da Bielorrússia desde março de 2023: leva nove jogos e dois golos.

Antes do Dínamo Minsk, Marozau jogou no Rukh Brest e no Isloch, na Bielorrússia.

É o terceiro reforço de inverno para a equipa treinada por Daniel Sousa, depois de Hamache e Robson Bambu, este último também anunciado esta segunda-feira.