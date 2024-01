O defesa brasileiro Robson Bambu é reforço do Arouca, por empréstimo do Nice, anunciou esta segunda-feira o emblema arouquense.

Robson Bambu, de 26 anos, reforça as opções do treinador Daniel Sousa para o centro da defesa, depois de ter terminado, no final de 2023, o empréstimo ao Vasco. Voltou ao Nice e, em cerca de um mês, alinhou uma vez pela equipa, para a Taça de França, ante o Auxerre, a 6 de janeiro.

Formado no Santos, onde se estreou como sénior, passou depois pelo Athletico Paranaense, de onde saiu em 2020 para o Nice. Em 2020/21 ainda fez 23 jogos pelos franceses, mas em 2022 e em 2023 foi emprestado ao Corinthians e ao Vasco.

AO MINUTO: tudo o que se passa no mercado de transferências