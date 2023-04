Declarações do treinador do Arouca, Armando Evangelista, à SportTV, após a vitória por 1-0 ante o Vizela, em jogo da 29.ª jornada da I Liga:

«Sabíamos de antemão que era um jogo importante para as duas equipas, para consolidarem as posições que ocupam neste momento. O Vizela sabia que podia aproximar-se do Arouca, mas nós queríamos ganhar para manter a nossa posição. São duas equipas que têm demonstrado que são equilibradas e também previa que a equipa que saísse na frente, que a outra iria pressionar com tudo porque não tinha nada a perder. Saímos na frente e sabíamos que o Vizela ia arriscar tudo. É verdade que tiveram mais posse, nós fechámo-nos bem. Nem sempre fomos lúcidos nas transições e nem sempre decidimos bem no último terço. Poderíamos ter feito o golo da tranquilidade, mas acho que era injusto para o que foi o jogo. Foi um jogo equilibradíssimo, bom, emotivo, parabéns ao Vizela porque fez destes três pontos muito difíceis de conquistar.»

[Quinto lugar:] «Tenho dito que é mesmo esse o percurso, o trabalho destes anos. Quem acreditou nesta equipa técnica, quem acredita nestes jogadores e quem deu este tempo de trabalho e a estabilidade que nos têm dado para crescer... Arriscávamo-nos a fazer uma época como esta, porque a estabilidade tem sido fundamental, os jogadores interpretaram o que é o Arouca, o que é viver o clube, a vila por dentro e, quando assim é, as coisas fluem e acontecem com mais facilidade, sabendo nós que, no futebol, por vezes as melhores intenções estão presentes e não acontecem. As coisas têm fluído, a capacidade dos jogadores, o conhecimento do clube, adaptar à realidade.»