O treinador do Arouca, Armando Evangelista, garante que a sua equipa não vai abdicar da sua identidade no jogo frente ao FC Porto, marcado para sábado às 18:00, no Estádio do Dragão.

«Temos a nossa identidade e forma de jogar e não vamos abdicar dela. Mas temos de ser inteligentes e perceber que o FC Porto não nos vai deixar, na maior parte do tempo, jogar como gostamos. Para nos contrariar terá de dar espaços, e temos de tirar proveito disso para os surpreender», afirmou o técnico dos arouquenses, em antevisão à partida.

«É um adversário que acabou de perder pontos no campeonato e, quando isto acontece com equipas que lutam pelo título, o jogo seguinte é sempre complicado. É importante não olharmos para isso como um problema, mas sim como uma oportunidade para podermos surpreender novamente o FC Porto», reforçou.

Evangelista acredita, também, que os azuis e brancos «vão mudar algumas peças» face ao jogo anterior, mas que, tal como o Arouca, não vão alterar a «forma de jogar ou sistema tático».

A Sérgio Conceição, o treinador de 47 anos deixou rasgados elogios.

«Sendo um dos mais titulados do nosso país, procuro seguir a aprender com ele. Tem muito valor e incluo-o no lote dos melhores treinadores portugueses», partilhou.

O técnico divulgou ainda que os reforços Tiago Esgaio e Oday Dabbagh já estão inscritos e podem ser opção e confirmou que Moses e Brunão, lesionados, são baixas certas para a visita ao Estádio do Dragão, no Porto.

O jogo entre Arouca e FC Porto terá arbitragem do lisboeta Hélder Malheiro.