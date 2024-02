João Pedro Sousa, treinador do Famalicão, em declarações na sala de imprensa, após a derrota dos famalicenses frente ao Arouca por 3-2

«Foi um jogo competitivo, difícil para nós. Entrámos bem no jogo, na primeira parte, controlámos com relativo à-vontade. Mais no ataque à profundidade, as condições do campo obrigaram-nos a isso. A verdade é que estávamos confortáveis nesse tipo de lances, a criar problemas e chegámos várias vezes a zonas de finalização e marcámos.

Depois, reagimos mal ao nosso golo, retraímo-nos, não conseguimos ficar com a bola e optámos sempre por jogar longo e muitas vezes não havia essa necessidade. Ou seja, o nosso adversário reagiu bem e nós negativamente. Não conseguimos circular a bola e fazer o que habitualmente conseguimos fazer bem. Permitimos que o Arouca fizesse dois golos. Num deles fomos ingénuos, numa situação que parte do pontapé de baliza do adversário e em que estávamos mal posicionados.

Fomos para intervalo e corrigimos aquilo que tínhamos de fazer em termos ofensivos e defensivos. Conseguimos entrar bem na segunda parte. Quando empatámos, a nossa reação já foi melhor, procurámos chegar novamente ao golo e virar totalmente o resultado a nosso favor. O terceiro golo surge de uma ingenuidade muito grande.

A partir daí, ficou difícil, tivemos uma ou outra oportunidade. Os jogadores fizeram tudo o que podiam nesses minutos finais, mas infelizmente não conseguimos chegar ao empate».