Rafa Mújica foi eleito o jogador do mês de fevereiro da Liga, informou o organismo.



O atacante espanhol recolheu 28,57 por cento dos votos dos treinadores principais da competição e superou a concorrência do duo do Sporting, Viktor Gyökeres (23,81 por cento das preferências) e Francisco Trincão (10,31 por cento dos votos).



Mújica junta este prémio ao de avançado do mês depois de ter feito três golos e uma assistência nos quatro jogos disputados nesse período.