Numa jornada com 32 golos, destacam-se os avançados na formação da equipa da 23.ª jornada da Liga, elaborada pelo somatório das notas dos jornalistas do Maisfutebol em cada jogo, nos estádios, com as da plataforma SofaScore.

A começar por Banza, avançado do Sp. Braga, que bisou na goleada aplicada pelo Sp. Braga ao Boavista, em pleno Estádio do Bessa, por 4-0. O avançado dos minhotos teve nota máxima no Maisfutebol e a terceira pontuação mais elevada da SofaScore, com 9.5, ficando apenas atrás dos benfiquistas Kökçü (9.7) e Rafa Silva (9.9).

Neste onze da jornada, Banza, que voltou a alcançar Gyökeres na lista dos melhores marcadores da Liga, conta com a companhia de Rafa Mujica, avançado do Arouca que marcou o golo da difícil vitória sobre o Famalicão (3-2) e que, tal como Banza, também teve nota máxima do Maisfutebol.

Outro dos jogadores com a média de pontos mais elevada da ronda é Rafa Silva que abriu e fechou o marcador na goleada que o Benfica impôs, no domingo, ao Portimonense (4-0), com quatro golos marcados na segunda parte, num curto espaço de pouco mais de vinte minutos.

O Benfica é, aliás, o clube mais representado neste onze, com um total de quatro jogadores. A equipa da 23.ª ronda fica completa com mais três jogadores do Casa Pia, que venceu o Vitória, por 2-0, em pleno Dom Afonso Henriques, e ainda com representantes do Gil Vicente, Vizela, Sp. Braga e Arouca.