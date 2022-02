A FIGURA: Arthur

Arrancado do fundo da alma. Como uma espada bem presa numa pedra, uma espada aparentemente impossível de arrancar. Até aparecer o homem certo. Arthur, aos 85m, fez-se rei. Rei Arthur a arrancar o Estoril de um ciclo de sete jogos sem vencer e de quase seis meses sem ganhar em casa. Na recarga a um primeiro remate de Rosier, o extremo brasileiro teve o sangue frio para apontar o caminho da vitória.

O MOMENTO: Arthur quebra a resistência de Trigueira (85m)

Parecia mesmo que não havia volta a dar. E que ainda não seria desta que o Estoril regressava às vitórias. Mas Arthur teve outra ideia. Após um cruzamento da direita de Mboula, Rosier rematou para grande defesa de Trigueira (mais uma!), mas Arthur apareceu onde era preciso para terminar com a seca de vitórias e marcar o único golo da partida.

OUTROS DESTAQUES

André Franco

Tanto talento que há no pé esquerdo do número 10 do Estoril. Os canarinhos vivem do coletivo, mas os rasgos de génio de André Franco dão outra dimensão ao jogo da equipa. A fechar a primeira parte, acertou na trave um livre direto que seria um golaço daqueles, já depois de ter visto Trigueira negar-lhe um golo de cabeça.

Dani Figueira

Trigueira, na baliza contrária, foi mais decisivo. Mas o guarda-redes do Estoril também foi muito importante a segurar o ímpeto do Tondela a meio da primeira parte, quando os beirões foram mais perigosos. Na retina ficaram defesas a Agra e a Rafael Barbosa.

Trigueira

André Franco e António Xavier ainda devem estar a tentar perceber como não marcaram golo aos 37m e aos 58m, respetivamente. A razão é simples: um gigante Trigueira! O guarda-redes do Tondela esteve num daqueles dias em que parecia que os avançados do Estoril podiam estar a noite toda a tentar, que não iam conseguir marcar. Mas após tanta insistência, a apenas cinco minutos dos 90m, Trigueira nada pôde fazer na recarga de Arthur, após negar o golo a Rosier.

Agra

Na primeira parte, o jogo ofensivo do Tondela dependeu muito das iniciativas individuais do extremo. Na segunda, Agra surgiu mais pelo meio e a equipa ressentiu-se disso, perdendo fulgor ofensivo.