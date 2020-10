Augusto Gama, treinador adjunto do Rio Ave, esteve na sala de imprensa dos Arcos e falou sobre a vitória perante o Moreirense. Gama referiu que foi recebendo ao longo de jogo as informações de Mário Silva.



«O Rio Ave está a crescer na qualidade de jogo. A vitória foi importantíssima. Aproximámo-nos hoje daquilo que queremos. O Moreirense é uma equipa boa, mas metemos em campo a nossa qualidade e identidade. Tivemos boa circulação e oportunidades de golo. O Rio Ave teve uma vitória muito merecida e até podia ter sido por outros números.»



[sobre a subida ao quarto lugar provisório]



«Somos uma equipa que quer andar nos lugares de cima da tabela e ganhar os jogos todos. As grandes equipas não se cansam de vencer e nós não nos vamos cansar de vencer. Queremos manter esta onda.»



[sobre a possibilidade de treinar mais sem os jogos europeus]



«Os jogos a meio da semana trazem um desgaste diferente. Tivemos uma sequência de muitos jogos e nessa fase não conseguimos ter as vitórias que queríamos a nível interno. Nesta altura temos mais tempo para recuperar e isso pode ter alguma preponderância, sim.»



[sobre o jogo de Lucas Piazón]



«As coisas estão a correr bem ao Lucas. É um jogador com muita qualidade, pode ser o ano da afirmação dele, depois de uma época de adaptação. Está a começar em grande e espero que ajude a equipa com as suas exibições.»



[sobre a ausência de Mário Silva]



«Mantivemos contacto com o Mário Silva e ele foi comunicando comigo, de forma a que eu passasse essas indicações aos atletas.»