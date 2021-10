Petit anunciou na manhã desta terça-feira, ao plantel do Belenenses, a decisão de abandonar o projeto, sabe o Maisfutebol. O treinador estava insatisfeito já há várias semanas com algumas situações relacionadas com a organização do futebol profissional e decidiu romper com a ligação que durava desde a época 2019/20.



Depois da vitória muito sofrida em casa do Berço, para a Taça de Portugal, Petit ficou ainda mais convencido de que este era o momento certo para a separação. A reunião com Rui Pedro Soares, na segunda-feira, não o fez mudar de ideias, apesar das tentativas do dirigente.



Nos próximos dias, o treinador de 45 anos negociará com a SAD azul os termos da rescisão contratual.



Petit sai do Belenenses depois de ter conseguido manter a equipa na I Liga durante duas temporadas consecutivas. Após mais um verão de muitas entradas e saídas no plantel, as limitações da equipa ficaram bem vincadas nesta fase inicial de 2021/22.



O Belenenses somou quatro pontos nas oito primeiras jornadas da Liga e ainda não venceu; na Taça da Liga foi eliminado pelo Mafra e na Taça de Portugal continua em prova.



[ATUALIZADO]