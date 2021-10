O Belenenses perdeu com o Tondela em casa 'emprestada' e à nona jornada continua sem vencer na Liga.

«Temos oito jogos, quatro derrotas e quatro empates. Não era isto que queríamos. Passámos as nossas ideias, a equipa estava preparada, mas sofrer golo aos três minutos deixa tudo difícil. Sou eu o responsável, mas fomos pouco intensos e audazes. Pecámos nos duelos, os golos foram muito consentidos. Vitória justa do Tondela e basta refletir e pensar no que queremos.»

[tem força para continuar]

«Claro que sim [tenho força para continuar], fui assim como jogador e tenho sido assim como treinador, em equipas com objetivos difíceis. Tivemos oito jogos fora de casa, andámos sempre de casa às costas. Nunca seria problema, serei solução. Vamos falar com o presidente sobre o que se passou. Mas força tenho sempre. Temos de analisar esta pausa até ao próximo jogo do campeonato.»

[sobre a demora em chegar à conferência]

«Estivemos a conversar com os jogadores. Quem anda no futebol, é normal que haja uma conversa com os jogadores. Temos de ver, refletir, ir para casa, analisar os oito jogos. Vou falar com o presidente, como falo todos os dias. Não sou cego nenhum, sei que temos oito jogos e não temos nenhuma vitória.»