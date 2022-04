Carlos Carvalhal, treinador do Sp. Braga, em declarações na conferência de imprensa após a vitória sobre o Belenenses, num jogo decidido com um golo de Ricardo Horta, que ficou a um de igualar o melhor marcador da história dos arsenalistas.

«Defrontámos um adversário digno que nos surpreendeu no jogo direto no início, mas quando começámos a retificar, estabilizámos o nosso jogo e criámos duas ou três oportunidades que nos podiam ter dado a vantagem na primeira parte. E o Belenenses também teve uma muito boa em que podia ter marcado. Na segunda parte, demos mais fluidez aos corredores, com a entrada do Yan Couto e a passagem do Rodrigo Gomes para a esquerda e tivemos muito mais oportunidades do que o adversário. Depois, com mais um, atirámos tudo para a frente, só com o Castro a defender no meio campo. E mesmo assim, foi o nosso único médio que fez o arranque pelo lado direito para o cruzamento que dá o golo.

Foram três pontos difíceis de conquistar. Costuma dizer-se que quem não arrisca não petisca e nós petiscámos porque arriscámos. Neste momento temos mais dois pontos do que tínhamos na mesma jornada da época passada e e temos um extraordinário número de clean sheets [jogos sem sofrer golos], temos 22 na época.»

[como se explica que os treinadores em Portugal durem pouco?]

«Temos o bom exemplo do Sérgio Conceição, pelo fantástico trabalho que tem feito no FC Porto e que já lá está há cinco anos. Tem a ver com a cultura do nosso país, a forma como olhamos para o futebol. As pessoas cansam-se rapidamente dos lugares onde estão, os adeptos também. O tempo da maturação não existe. Mas é uma questão cultural que tem a ver com muitas coisas.

[Gostava de ser o treinador quando Ricardo Horta se tornar no melhor marcador da história do Sp. Braga?]

«Ficaria extremamente feliz se ele batesse esse recorde enquanto eu sou o treinador do Sp. Braga, que, como vocês sabem, é um clube com o qual tenho uma relação fortíssima. Nasci ali ao lado e vivi e cresci a poucos metros do estádio... Quando há algum feito histórico, fica marcado como memória. No futebol, além de ganhar, criamos memórias e estes jogadores têm-me dado uma grande coleção de memórias com tudo o que temos vivido nesta fase. Gostaria de ficar também como treinador do recorde do Ricardo. Além de excelente jogador, é um grande ser humano. Se vai continuar no Sp. Braga? O que posso dizer é que ele hoje está muito feliz no clube.»