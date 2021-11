Rui Pedro Soares, presidente do Belenenses, admitiu nesta segunda-feira a possibilidade de o o clube pedir o adiamento do próximo jogo na Liga, diante do Vizela, devido ao surto de covid-19 que afetou a equipa e que fez com fosse a jogo com o Benfica apenas com nove jogadores.

«A minha grande preocupação neste momento é a saúde dos meus jogadores e do staff. Mas está claramente em cima da mesa a possibilidade do jogo [com o Vizela] não ser realizado», declarou, em entrevista à CNN Portugal.

«Será comunicada à Liga Portuguesa, através do nosso médico, toda a evolução da situação do nosso grupo de trabalho», acrescentou o dirigente.