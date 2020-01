O treinador do Belenenses, Petit, afirmou esta sexta-feira que «cada jogo é uma final», na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o «adversário direto» Portimonense.

«Estamos numa posição de que queremos sair. Domingo, temos um jogo com um adversário direto, que está atrás de nós por um ponto. Queremos dar continuidade ao trabalho. Cada jogo é uma final», começou por dizer, citado pela Lusa.

Depois da derrota na estreia, frente ao Vitória de Setúbal, o técnico diz agora que os jogadores azuis estão agora mais adaptados às suas ideias.

«Demos continuidade em termos defensivos e ofensivos. Criar mais dinâmicas, mais oportunidades… Em termos defensivos, estamos equilibrados e, em termos ofensivos, trabalhámos a definição no último terço. Trabalhámos aspetos fundamentais para dar continuidade ao trabalho da semana passada.»

Sobre o mercado, Petit diz que precisa de mais experiência no plantel: «Os que vierem, têm de vir trabalhar, melhorar posições e sermos mais competitivos no treino, porque só assim podemos crescer. Precisamos de mais qualidade e experiência no plantel e, com os miúdos [da equipa sub-23], acrescentar profundidade.»

O Belenenses recebe este domingo o Portimonense, em jogo da 18.ª jornada da Liga, a partir das 15h00.