Declarações do treinador do Belenenses, Petit, na sala de imprensa do Estádio Capital do Móvel, após o empate ante o Paços de Ferreira (2-2) em jogo da sétima jornada da I Liga:

[O que mudou para a recuperação no resultado, de 2-0 para 2-2:] «Acho que foi a mentalidade. Primeira parte apática, por mérito do Paços, muito superior a nós na primeira parte, com mais oportunidades. Ganhou mais duelos. Estávamos avisados que o Paços pressiona bem, consegue atacar a baliza adversária e aos 20 minutos estávamos a perder 2-0. Ao intervalo falámos, mudámos alguns comportamentos, fomos mais agressivos, conseguimos ganhar mais bolas e estivemos mais perto da baliza. Conseguimos dois golos, valeu pela segunda parte, pela intensidade e entrega.»

[Se espera mais regularidade da equipa para não ir atrás do resultado no futuro:] «Ninguém é de ferro e faz parte do crescimento, como treinador vou tentar melhorar, acredito naquilo que os jogadores estão a trabalhar. Sabemos da pontuação no campeonato e uma vitória muda muito. Ficava mais chateado se viéssemos de resultados negativos. Temos sete jogos e são sete jogos a jogar fora de casa, tem sido difícil andar com a casa às costas, mas este é o caminho e com esta atitude vamos ter mais felicidades no futuro.»