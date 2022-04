O treinador do Belenenses, Franclim Carvalho, está à espera de «um jogo difícil» frente ao Estoril, na 31.ª jornada da I Liga, no domingo, mostrando, por outro lado, agrado com os «melhores resultados» recentes dos azuis.

Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com a equipa comandada por Bruno Pinheiro, Franclim sublinhou que o Estoril, apesar de não ter vitórias nas quatro últimas jornadas, criou «oportunidades» para algo mais.

«Vi esses quatro jogos e o Estoril poderia ter ganhado dois ou três. Criou oportunidades para isso. Esperamos um jogo difícil, pela qualidade individual e coletiva do Estoril. O mister Bruno tem uma equipa trabalhada, com e sem bola. Esperamos um jogo difícil, como todos, ainda para mais nesta fase», disse, destacando a «profundidade» e o «jogo interior» do adversário, com médios como André Franco, Francisco Geraldes e o trinco Gamboa, que «sai muito bem da pressão adversária».

«Como ainda não ganhámos fora, este é o momento indicado para ganhar pela primeira vez fora. Se tivéssemos ganhado uma vez, era o momento indicado para a segunda vitória. Já disse aos meus jogadores que temos de fazer pontos fora, em casa e pelo caminho», disse, ainda, deixando reparos sobre as estratégias, ao admitir que os seus jogadores podem optar pela «transição» contra o Estoril.

Convencido de que «todas as equipas preferem controlar com bola», Franclim Carvalho alegou que as acusações de «antijogo» a quem opta por uma postura mais defensiva varia consoante os emblemas em campo.

«Na jornada passada, entre as equipas que ganharam, só o FC Porto e o Marítimo tiveram mais posse de bola do que o adversário. Mas se for o Belenenses a fazer isso é antijogo. Se for o Sporting ou o Benfica a fazerem isso, é um “banho tático”. Se for o Atlético de Madrid contra o Manchester City, é organização defensiva», comparou.

Com a equipa no 18.º e último lugar, em zona de descida mas perto dos lugares de salvação, Franclim Carvalho assume a «posição que causa algum desconforto», mas diz «aos jogadores para não olharem para a tabela classificativa».

