Benfica e Famalicão empataram na tarde deste sábado no Estádio da Luz, sem golos (0-0), em jogo da 31.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Com este resultado, o Benfica mantém-se no terceiro lugar, agora com 68 pontos, ficando a cinco do Sporting, que só joga na segunda-feira, no Estádio do Bessa. A equipa comandada por Nélson Veríssimo falha, assim, à condição, a maior aproximação possível à equipa de Ruben Amorim.

Já o Famalicão chega aos 30 pontos, somando mais um ponto importante na luta pela permanência, estando no 14.º lugar da tabela.