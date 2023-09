A vitória do Benfica ante o FC Porto, esta sexta-feira, para a 7.ª jornada da I Liga (1-0), permitiu aos encarnados somar, pela primeira vez em 13 anos e meio, duas vitórias seguidas em clássicos ante os dragões (sem contar jogos apenas desempatados nos penáltis).

A última vez que o Benfica teve uma sequência de vitórias sobre o FC Porto foi entre 2009 e 2010 e foram também duas. Primeiro, a 20 de dezembro de 2009, para o campeonato, um golo de Javier Saviola deu a vitória aos encarnados no Estádio da Luz, por 1-0. A 21 de março de 2010, o Benfica venceu o FC Porto por 3-0, na final da Taça da Liga, em Loulé, com golos de Ruben Amorim, Carlos Martins e Óscar Cardozo.

Daí para cá, em 38 jogos oficiais, o Benfica nunca tinha ganho dois seguidos ao FC Porto. Consegue apenas nova sequência ao fim de 40 clássicos, com as duas mais recentes vitórias: a desta noite na Liga e a da Supertaça, em Aveiro, por 2-0, a 9 de agosto, com golos de Di María e Petar Musa.

Pelo meio, é verdade que o Benfica teve êxito em dois clássicos seguidos, em abril de 2014, mas um dos jogos foi no desempate por penáltis, depois de um empate sem golos (4-3 da marca dos 11 metros no Dragão, para as meias-finais da Taça da Liga). Este duelo aconteceu a 27 de abril, 11 dias depois de as águias terem ganho em casa por 3-1, para o campeonato.

Por outro lado, é a primeira vez, desde 2015 – portanto a primeira com Conceição – que o FC Porto fica em branco em dois clássicos seguidos ante os encarnados.

Um golo de Ángel Di María, aos 68 minutos, decidiu o duelo no Estádio da Luz, relativo à 7.ª jornada da I Liga.