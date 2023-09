O Benfica recebeu e venceu o FC Porto, por 1-0, esta sexta-feira, no Estádio da Luz, em jogo da 7.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Um golo de Di María, aos 68 minutos, fez a diferença a favor da equipa comandada por Roger Schmidt.

O jogo ficou ainda marcado pela expulsão, na equipa de Sérgio Conceição, do central Fábio Cardoso, por falta sobre David Neres, aos 19 minutos da primeira parte.

Com este resultado, o Benfica soma a sexta vitória no campeonato – e de forma consecutiva – ascendendo à liderança à condição, com 18 pontos. O FC Porto é ultrapassado pelos encarnados, sofre a primeira derrota e tem 16 pontos, os mesmos do Sporting, que pode isolar-se na liderança em caso de vitória no sábado, ante o Farense.