Momento: Koffi deu cafeína ao jogo

Minuto 40 no Estádio da Luz. Canto da esquerda, Morata afasta, Antunes, fora da área, enche o pé, e Koffi desvia de cabeça para o primeiro golo do jogo, por sinal, o primeiro do Paços na Liga. Um golo que teve o condão de despertar o Benfica que só depois deste susto conseguiu acelerar o jogo. O Benfica acabou por virar o resultado antes do intervalo, mas ainda viria a apanhar um novo susto na segunda parte, outra vez por Koffi.

Figura: João Mário de pé quente

Depois de ter marcado dois golos no Bessa, o médio voltou a marcar esta noite e ainda fez uma assistência para o terceiro com um cruzamento tenso para a entrada de Gonçalo Ramos. Além disso, foi o verdadeiro comandante do meio-campo com tração à frente dos encarnados, em constantes combinações com Rafa e David Neres a abrir espaços na área do Paços.

Outros destaques:

Gonçalo Ramos

Podia ter sido uma noite perfeita, mas ainda assim, o jovem avançado deixa o seu nome bem marcado neste jogo, com mais um golo, o sexto na temporada, além de ter «arrancado» a grande penalidade que permitiu a reviravolta no marcador. Antes disso tinha desperdiçado um golo cantado, com uma grande assistência de Enzo Fernández, mas acertou de raspão na bola e esta passou ao lado.

Otamendi

Depois de cumpri um jogo de castigo no Bessa, recuperou a braçadeira de capitão, fez uma série de cortes determinantes e ainda procurou indicar o caminho para a sua equipa, com o primeiro golo do jogo que acabou por ser anulado, uma vez que Rafa Silva, que lhe fez a assistência, estava adiantado.

Koffi

O Paços defendeu praticamente com nove, mas depois desdobrava-se bem para o ataque, com o costa-marfinense a servir de referência o ataque. Marcou o primeiro golo do jogo quase por instinto, colocando a cabeça na bomba de Antunes e ainda provocou alguns sustos nas bancadas da Luz. Voltou a marcar a dez minutos do final e deixou o Benfica em sobressalto até ao final da parida.

Alexandre Bah

Jogou no lugar de Gilberto e procurou manter a mesma dinâmica na ala direita. Na primeira parte raramente conseguiu imprimir velocidade, mas o problema foi de toda a equipa, não apenas do lateral. Acaba por estar na origem do golo do empate e, abrir a segunda parte, chegou a festejar um golo, mas estava claramente adiantado.

Juan Delgado

Bom jogo do lateral do Paços, a sair muitas vezes a jogar pelo corredor direito, aproveitando o adiantamento de Grimaldo, para ganhar muito terreno sem oposição. Foi ele que acabou por levar a bola e fazer a assistência para o segundo golo de Koffi.