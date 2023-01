Este líder governa-se com pouco.

Abanou, é verdade. Mas não caiu. E parece que os sinais de crise eram claramente exagerados.

Pouco sinal de casos e casinhos. Mesmo tendo tido uma das principais figuras a demitir-se de responsabilidades e a ser, por isso, afastado do poder. Do onze. Era do onze que queríamos dizer.

Uma semana após a derrota com o Sp. Braga, a primeira da era Schmidt, e com Enzo Fernández a ver o jogo da bancada após ter viajado para a Argentina sem autorização e faltado a dois treinos, o Benfica voltou a ser o Benfica do costume.

Apenas com menos golos do que tem sido habitual.

Diante do Portimonense, as águias chegaram à vantagem muito cedo, com um penálti de João Mário, e depois falharam, falharam e falharam.

Mas só na finalização. Voltou a ver-se o futebol fluido, de toques curtos a procurar entrar pelo corredor central, mas com a inteligência de buscar a largura quando necessário. Faltou, porém, a frieza de outrora.

Não é, Gonçalo Ramos?

O avançado, que ganhou o penálti convertido por João Mário foi o espelho da equipa. Jogou bem, mas fartou-se de desperdiçar golos.

Mas também podemos falar do penálti desperdiçado por Aursnes aos 19 minutos. Ou da bola à trave de António Silva logo depois. Do remate do mesmo Aursnes ao poste já na segunda parte…

E as defesas de Nakamura? Que muro! O guarda-redes japonês saiu da Luz com perto de duas dezenas defesas.

E com tudo isso, a vitória do Benfica foi curta. Curta nos números. Ainda que de importância extensa pelo momento que podia ser delicado. Até porque para a semana há dérbi com o Sporting.

A resposta à derrota está dada. E 2023 começa com o Benfica a ganhar, que era o que os adeptos mais queriam.

Crise? Qual crise?