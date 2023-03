O onze ideal da 24.ª jornada da I Liga, elaborado pelo somatório das notas dos jornalistas do Maisfutebol nos estádios (de um a cinco) e da plataforma Sofascore (de um a dez) é composto por três jogadores do Benfica, dois do Sp. Braga, dois do Sporting, dois do Arouca, um do Desportivo de Chaves e um do Paços de Ferreira.

O Benfica, que venceu o Marítimo por 3-0, conta com Grimaldo (fez uma assistência), Otamendi e Neres (autor de dois golos) na equipa ideal.

O Sporting de Braga coloca Iuri Medeiros, que bisou na vitória por 4-0 ante o Vizela, bem como Al Musrati, que marcou um golo e fez uma assistência.

Já o Sporting tem Nuno Santos, autor de um golaço de letra no triunfo por 3-0 ante o Boavista, bem como Ricardo Esgaio, que fez uma assistência.

O Arouca conta com o guarda-redes Ignacio de Arruabarrena, que manteve a baliza a zeros no triunfo por 2-0 em Guimarães. Entra ainda na equipa o central João Basso.

O Desp. Chaves coloca o avançado Juninho, que marcou um golo na vitória por 2-0 ante o Portimonense, enquanto o Paços tem o médio Jordan Holsgrove, importante no triunfo por 1-0 ante o Santa Clara, que tirou a equipa do último lugar.

Critérios de desempate nas notas atribuídas pelo Maisfutebol:

1-Influência direta do jogador em causa no resultado, através da marcação de golos;

2-Pontos conseguidos pela sua equipa;

3-No caso dos defesas e dos guarda-redes, o número de golos sofridos pela sua equipa e, só depois, o número de golos marcados;

4-No caso dos médios e avançados, o número de golos marcados pela sua equipa e, só depois, o número de golos sofridos;

5-Minutos jogados;

6-Critério disciplinar;

7-Classificação das respetivas equipas.