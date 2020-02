Fique com as primeiras declarações de Bruno Lage após a derrota do Benfica frente Sporting de Braga (0-1), no Estádio da Luz:

«Foi uma boa exibição mas o resultado não foi o que pretendíamos. Não tenho memória de ter feito um jogo tão consistente e sólido como hoje. Entrámos muito bem no jogo, criámos várias oportunidades, o braga marcou um golo de bola parada e não conseguimos marcar. Criámos oportunidades mais que suficientes para vencer.

Disse agora aos jogadores: por vezes sentimos que, ali por outubro/novembro, o nosso jogo não estava tão sólido. Sentíamos isso. Agora não. Quer no jogo do Dragão, quer hoje, é a isso que temos de agarrar. Não é trazer para o próximo jogo qualquer tipo de medo. É voltar a jogar com qualidade e com as oportunidades que criámos hoje.»