Declarações de Bruno Lage, treinador do Benfica, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após o triunfo pela margem mínima (0-1) frente ao V. Guimarães:

[Samaris entrou para guardar o resultado?] «Coloquei-o para refrescar e alterar. Foi o que fizemos. Fomos alternando constantemente a forma de pressionar e senti que naquele momento tínhamos de trocar o Chiquinho. Samaris entra, deu outra qualidade na construção e equilíbrio. O Vitória estava a colocar problemas na largura e assim ficámos muito mais confortáveis a dez minutos para terminar o jogo, tentámos ocupar esses espaços com três homens».

[Menos remates. Já esperava?] «Preparamos sempre o jogo nos vários momentos. Aquilo que é mais importante é vermos o coletivo. Em termos ofensivos podemos e devemos fazer melhor, temos consciência disso, fomos um pouco previsíveis na construção, também pela pressão do adversário. Trouxemos pouco jogo para o corredor esquerdo. Isso explica um pouco o nosso jogo ofensivo, mérito do adversário e da forma como pressionou perante uma equipa que coloca muita gente no processo ofensivo. Acaba por ser um jogo equilibrado, eventualmente cada um de nós, treinadores, perspetivávamos atacar melhor mas penso que defensivamente tivemos um comportamento exemplar».