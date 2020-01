FIGURA: Cervi

Terceiro golo da época do argentino, este com caráter decisivo para os encarnados. Cervi esteve discreto, tal como a equipa encarnada, mas quando a oportunidade surgiu respondeu afirmativamente. Remate cruzado no interior da área, sem grande força mas com a direção necessária para desviar do defesa que estava à sua frente e de Douglas. Essencial para garantir o 12.º triunfo consecutivo do Benfica no campeonato.

MOMENTO: golo de Cervi (23’)

Sequência de passes do Benfica no meio campo do Vitória, Chiquinho serviu bem Pizzi no corredor direito, abrindo-se aí uma janela de oportunidade para os encarnados. Lance típico, Pizzi deu atrasado para Cervi que se enquadrou com a baliza e bateu Douglas com um remate cruzado.

NEGATIVO: interrupções no jogo

Uma. Duas. Três. Quatro vezes. O jogo entre o V. Guimarães foi interrompido por quatro ocasiões por força das ações dos adeptos nas bancadas. Arremessaram-se tochas e cadeiras, o que obviamente quebra o ritmo de jogo.

OUTROS DESTAQUES

Gabriel

Um ponto de equilíbrio da equipa do Benfica, com uma qualidade de passe acima da média. Fez lançamentos teleguiados a tentar romper a defesa adversária e ainda na primeira parte recriou-se com a bola dando vários toques de cabeça no meio campo.

Marcus Edwards

O fantasista do V. Guimarães, voltou a fazer das suas e foi dos elementos mais perigosos da equipa da casa. Rompeu uma mão cheia de vezes pelo seu flanco, em duas delas rematou para defesa de Vlachodimos, mas não conseguiu fazer a diferença.

Vlachodimos

Não fez propriamente defesas de grande exigência, mas foi obrigado a estar muito em jogo. Saiu várias vezes da área fazendo de líbero, sacudiu vários cruzamentos difíceis e ganhou no duelo individual com Marcus Edwards.

Pepê

Foi o playmaker dos vimaranenses, assumindo as despesas de armar o jogo da equipa de Ivo Vieira. Fê-lo com qualidade, distribuindo o jogo com critério e ocupando bem os espaços no auxílio às manobras defensivas.