Declarações do treinador do Benfica, Bruno Lage, na sala de imprensa do Portimão Estádio, após o empate ante o Portimonense (2-2), em jogo da 26.ª jornada da I Liga:

[Se sai de Portimão convicto que pode ser campeão:] «Claro! Como nos entregamos ao trabalho, quer equipa técnica como jogadores, não nos passa outro pensamento. O mais importante é olhar para o que vamos fazendo, mais e melhor, esse é o principal objetivo. Mas acredito na forma como o fazemos porque já o fizemos bem no passado e vamos fazê-lo no futuro.»

[Lesões de Jardel e Grimaldo:] «Jardel teve uma reentrada muito boa, o Grimaldo é dos mais consistentes. isso condicionou-nos na segunda parte. Temos que ter jogadores à altura para os substituir. Neste momento não sabemos a gravidade das lesões.»

[Se pede a demissão se não ganhar:] «Falo todos os dias com o presidente...»