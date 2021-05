Entre cartões e a expulsão de Rui Costa, o Clássico valeu mais de 2.000 euros em multas, mais concretamente 2.092 euros, com a maior fatia a pertencer precisamente ao diretor desportivo das águias, que vai ter de pagar 1.020 euros de multa, além do castigo de 16 dias que terá de cumprir também.

Essa é também a principal razão pra que o Benfica seja responsável por 1.709 euros das multas, enquanto os dragões saem com um saldo de 383 euros.

Ainda assim, e apesar das emoções habituais de um jogo entre Benfica e FC Porto, houve uma partida nesta 31.ª jornada que rendeu mais do dobro do valor, de acordo com o que está inscrito no boletim do Conselho de disciplina da FPF: o Rio Ave-Sporting.

Desde logo, só o coordenador técnico dos vilacondenses, Gualter Pires, foi multado em 2.805 euros, o que representa mais do que a soma de todas as multas do Clássico.

Conforme se pode ler no relatório, Gualter Pires «levantou-se do banco suplementar, retirou a máscara e gritou: ‘É uma vergonha, vocês são todos uma vergonha’».

Outro dos grandes responsáveis pelos 4.474 euros de multas resultantes de partida, é Tarantini, médio do Rio Ave que foi expulso do banco por gritar «São uns palhaços do c******» e que, por essa razão, terá de pagar 842 euros, além de ter sido suspenso por um jogo.