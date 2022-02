David Simão, jogador do Arouca, recorreu às redes sociais para se despedir de Pizzi e enviar uma mensagem aos adeptos, após a confirmação do empréstimo do médio do Benfica ao Basaksehir.

«Vai ser feliz meu irmão onde a tua qualidade será certamente reconhecida. Para quem fica em Portugal e gosta de bom futebol, perdemos por uns tempos um dos melhores nos últimos anos na Liga Portuguesa. Sempre a torcer por ti, Luís», escreveu no Instagram, a acompanhar o vídeo de apresentação do internacional português.

Recorde-se que David Simão e Pizzi coincidiram no Paços de Ferreira na temporada 2010/11.