Bruno Lage, treinador do Benfica, comentou desta forma o empate da sua equipa frente ao Tondela (0-0), no Estádio da Luz, em encontro referente à 25.ª jornada da Liga. Declarações na flash interview da BTV:

«Fizemos um jogo razoável, mas podemos e devemos fazer melhor. Tivemos uma entrada boa, fomos criando algumas oportunidades em que devíamos ter feito o golo, fomos a melhor equipa em campo, fizemos um jogo satisfatório mas não chega. Temos de jogar melhor e marcar nas oportunidades que criamos. A partir de certa altura, faltou-nos um pouco de calor, de circulação, arrastar jogadores, arrastar marcações, para forçar ainda mais. A equipa esteve instalada no meio-campo do adversário e é pena não termos aproveitado esta oportunidade para passar para a frente do campeonato.»

Como foi jogar sem adeptos nas bancadas? «Com o tempo que tivemos, o ritmo de jogo por vezes é difícil ser mais alto, mas isso é para as duas equipas. Adeptos? Faltou o calor, a paixão do adepto, mas isso não desculpa o facto de termos deixado fugir esta oportunidade fantástica de passar para a frente do campeonato.»